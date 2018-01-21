Останки ребенка времен палеолита нашли археологи в Китае

В Китае летом минувшего года археологи обнаружили останки ребенка. Палеонтологи в ходе исследования выяснили приблизительный возраст находки 11 тысяч лет. Окаменелости принадлежат ребенку, который жил в эпоху палеолита, на момент смерти ему было не более двух лет.

В 2016 году в провинции Гуйчжоу исследователи обнаружили около 40 пещер, а в них древние артефакты эпохи палеолита. Спустя год при дальнейших исследованиях в этих пещерах было найдено захоронение, содержащее останки ребенка. Экспертиза показала, что захоронение является древнейшим из обнаруженных в данной провинции его возраст составляет 11 тысяч лет. Специалисты по ДНК смогли вычислить принадлежность останков.В пещере также обнаружены орудия эпохи неолита и палеолита, изделия из костей животных, что поможет подробно изучить и убрать "белые пятна" из истории развития поселений древних людей в Китае.