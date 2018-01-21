Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Киска в шпагате: Зачем Волочкова покупает сама себе цветы?

От Редактора

Киска в шпагате: Зачем Волочкова покупает сама себе цветы?

Традиционная поза на все случаи жизни.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Останки ребенка времен палеолита нашли археологи в Китае

Останки ребенка времен палеолита нашли археологи в Китае

Сегодня, 09:45
В Китае летом минувшего года археологи обнаружили останки ребенка. Палеонтологи в ходе исследования выяснили приблизительный возраст находки 11 тысяч лет. Окаменелости принадлежат ребенку, который жил в эпоху палеолита, на момент смерти ему было не более двух лет.

Останки ребенка времен палеолита нашли археологи в Китае

 

В 2016 году в провинции Гуйчжоу исследователи обнаружили около 40 пещер, а в них древние артефакты эпохи палеолита. Спустя год при дальнейших исследованиях в этих пещерах было найдено захоронение, содержащее останки ребенка. Экспертиза показала, что захоронение является древнейшим из обнаруженных в данной провинции его возраст составляет 11 тысяч лет. Специалисты по ДНК смогли вычислить принадлежность останков.

В пещере также обнаружены орудия эпохи неолита и палеолита, изделия из костей животных, что поможет подробно изучить и убрать "белые пятна" из истории развития поселений древних людей в Китае.
Новости по теме
На Окинаве обнаружили останки древнейшего жителя Японии
На Окинаве обнаружили останки древнейшего жителя Японии

На Окинаве, наиболее крупном острове японского архипелага Рюко, археологи обнаружили останки древнейшего жителя Японии. Находка является уникальной и

В Китае нашли древнюю гробницу династии Мин
В Китае нашли древнюю гробницу династии Мин

Группа археологов в центре Китая обнаружила древнюю гробницу. Приблизительный возраст захоронения 360 лет.

В Испании нашли наскальные рисунки возрастом 14 тысяч лет
В Испании нашли наскальные рисунки возрастом 14 тысяч лет

В Испании в одной из пещер, расположенный в провинции Бискайе (Страна Басков), археологи наткнулись на наскальные рисунки, возраст которых достигает

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости