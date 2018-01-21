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| | Землю на днях накроет мощный геомагнитный шторм

Землю на днях накроет мощный геомагнитный шторм

Сегодня, 09:25
В ближайшие дни на Землю обрушится мощный геомагнитный шторм, предупредили ученые из США. Аномалия может привести к повреждению ряда систем навигации, хоть и не оценивается как самый опасный.

Землю на днях накроет мощный геомагнитный шторм

 

19 января Земля стала "жертвой" геомагнитного шторма, который продолжит воздействовать на планеты на протяжении нескольких дней. Накануне геошторм был классифицирован как G1, что обозначает незначительную угрозу по таблице индексов. Несмотря на это частичная опасность сохраняется.

Прежде всего под угрозой находятся спутники навигации, расположенные на орбите Земли, в том числе это касается и GPS. Магнитная буря, способная провоцировать северное сияние, в состоянии повлиять и на работу электроприборов.

Геомагнитный шторм провоцируется потоками солнечного ветра, которые взаимодействуют с магнитосферой Земли. Возмущение геополя может сохраняться от нескольких часов до нескольких суток.
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