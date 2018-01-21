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| | В Аризоне запечатлели 30-метровый сферический НЛО

В Аризоне запечатлели 30-метровый сферический НЛО

Сегодня, 09:00
В штате Аризона мужчина зафиксировал в небе таинственную сферу, которая может быть кораблём пришельцев. Очевидец запечатлел полёт НЛО на камеру, опубликовав видео при этом в YouTube.

В Аризоне запечатлели 30-метровый сферический НЛО

 

Таинственная сфера огромных размеров напугала очевидцев. На одной из сторон 30-метрового шара находился прожектор, который светил на большое расстояние. Ряд уфологов предполагает, что прожекторы на кораблях у пришельцев используются для сканирования местности и изучения поведения человечества. Шарообразный НЛО заметили и сотрудники правоохранительных органов.

Они уточнили, что это уже не первый случай, и ранее корабли пришельцев наблюдали в пустыне Невада, Чендлере, а также в небольших населённых пунктах Аризоны. Видеодоказательство вторжения инопланетян стало набирать просмотры в YouTube. Зрители стали делиться своими догадками, почему пришельцы выбрали именно пустыни Аризоны, но на данный момент конкретного объяснения этому нет.

Вещий Олег
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