В Аризоне запечатлели 30-метровый сферический НЛО

В штате Аризона мужчина зафиксировал в небе таинственную сферу, которая может быть кораблём пришельцев. Очевидец запечатлел полёт НЛО на камеру, опубликовав видео при этом в YouTube.

Они уточнили, что это уже не первый случай, и ранее корабли пришельцев наблюдали в пустыне Невада, Чендлере, а также в небольших населённых пунктах Аризоны. Видеодоказательство вторжения инопланетян стало набирать просмотры в YouTube. Зрители стали делиться своими догадками, почему пришельцы выбрали именно пустыни Аризоны, но на данный момент конкретного объяснения этому нет.

Вещий Олег

Таинственная сфера огромных размеров напугала очевидцев. На одной из сторон 30-метрового шара находился прожектор, который светил на большое расстояние. Ряд уфологов предполагает, что прожекторы на кораблях у пришельцев используются для сканирования местности и изучения поведения человечества. Шарообразный НЛО заметили и сотрудники правоохранительных органов.