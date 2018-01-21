В Аризоне запечатлели 30-метровый сферический НЛО

Таинственная сфера огромных размеров напугала очевидцев. На одной из сторон 30-метрового шара находился прожектор, который светил на большое расстояние. Ряд уфологов предполагает, что прожекторы на кораблях у пришельцев используются для сканирования местности и изучения поведения человечества. Шарообразный НЛО заметили и сотрудники правоохранительных органов.
В Аризоне запечатлели 30-метровый сферический НЛОСегодня, 09:00
В США в небе над школой заметили сферический НЛО. Очевидцы засняли произошедшее на камеру и опубликовали ролик в YouTube.
Мужчина, проживающий в американском городе Сан-Антонио, снял на видео десять предметов, парящих в воздухе над городом, которые были похожи на корабли
Американские морские пехотинцы засняли звездолет пришельцев в Аризоне. Ролик, на котором изображен инопланетный корабль авторы выложили в Сеть.