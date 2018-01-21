Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Киска в шпагате: Зачем Волочкова покупает сама себе цветы?

От Редактора

Киска в шпагате: Зачем Волочкова покупает сама себе цветы?

Традиционная поза на все случаи жизни.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Ученые: Продуктивная работа зависит от продолжительности сна

Ученые: Продуктивная работа зависит от продолжительности сна

Сегодня, 08:54
Продуктивная работа зависит от продолжительности сна, выяснили ученые. Из-за недостатка полноценного отдыха у человека может накопиться невосполнимый дефицит сна.

Ученые: Продуктивная работа зависит от продолжительности сна

 

Специалисты определили важность соблюдения правильного режима работы и отдыха на постоянной основе, ведь "добирать" часы сна в выходные не так уж и полезно для организма. Доцент факультета психологии Университета Содружества Виргинии и научный сотрудник Национального фонда сна Натали Даутович раскрыла тайны о продолжительности сна, которая зависит от возраста человека. Новорожденным для отдыха требуется 14-17 часов в день, людям от 26 до 64 лет требуется ночной отдых в 7-9 часов, а люди старше 65 лет нуждаются в меньшем количестве часов для сна - 7-8. Это средние цифры, но существуют и индивидуальные особенности для некоторого процента людей - им необходимо больше или меньше часов для отдыха.

В случае регулярного недосыпа у человека могут ухудшиться психические и физические функции. Среди "побочных эффектов" недостаточного отдыха числится набор веса, снижение стрессоустойчивости, повышение риска сердечных заболеваний, перепады настроения и риск когнитивных нарушений.
Новости по теме
Ученые утверждают, что сон на левом боку может поправить здоровье
Ученые утверждают, что сон на левом боку может поправить здоровье

Оказывается, здоровье человека зависит не только от продолжительности ночного отдыха, но ещё и от позы сна. Медики советую выбирать для сна левый бок.

Ученые: Продолжительность сна влияет на плодовитость
Ученые: Продолжительность сна влияет на плодовитость

Американские ученые из Бостонского университета проводили исследование и пришли к выводу, что продолжительность сна влияет на плодовитость мужчины. Недостаток

Ученые: Бессонница зависит от качества сна, а не от его продолжительности
Ученые: Бессонница зависит от качества сна, а не от его продолжительности

Специалисты из Университета Чикаго (США) установили, что проблема бессонницы у пожилых людей в большей степени обусловлена качеством сна, а не его

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости