Ученые: Продуктивная работа зависит от продолжительности сна

Продуктивная работа зависит от продолжительности сна, выяснили ученые. Из-за недостатка полноценного отдыха у человека может накопиться невосполнимый дефицит сна.

Специалисты определили важность соблюдения правильного режима работы и отдыха на постоянной основе, ведь "добирать" часы сна в выходные не так уж и полезно для организма. Доцент факультета психологии Университета Содружества Виргинии и научный сотрудник Национального фонда сна Натали Даутович раскрыла тайны о продолжительности сна, которая зависит от возраста человека. Новорожденным для отдыха требуется 14-17 часов в день, людям от 26 до 64 лет требуется ночной отдых в 7-9 часов, а люди старше 65 лет нуждаются в меньшем количестве часов для сна - 7-8. Это средние цифры, но существуют и индивидуальные особенности для некоторого процента людей - им необходимо больше или меньше часов для отдыха.В случае регулярного недосыпа у человека могут ухудшиться психические и физические функции. Среди "побочных эффектов" недостаточного отдыха числится набор веса, снижение стрессоустойчивости, повышение риска сердечных заболеваний, перепады настроения и риск когнитивных нарушений.