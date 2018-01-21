Космонавт из РФ отправился на МКС на пылесосе

По словам Шкаплерова, его немного утомил вопрос о том, летали ли они в космос на пылесосе, поэтому он решил дать ответ, который все бы объяснил пользователям. С этой целью он снял видеоролик, на котором он «летит» на МКС на пылесосе, присовокупив к нему следующую подпись: «В рамках субботника я подумал, что уже третий полет… настало время провести летные испытания пылесоса».
Космонавт из РФ отправился на МКС на пылесосеСегодня, 09:15
Антон Шкаплеров, известный российский космонавт, активно ведет свой микроблог в Instagram. На этот раз герой России поделился снимком рассвета с МКС.
Космонавт Антон Шкаплеров в третий раз отпразднует День Рождения на МКС. Он отправится туда 17 декабря, а через три дня ему исполнится 46 лет. Шкаплеров
Российский космонавт Сергей Рязанский запечатлел на видео полет над Землей. В настоящий момент он находится на МКС. Ролик появился в Сети, желающие могут