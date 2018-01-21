Космонавт из РФ отправился на МКС на пылесосе

Недавно российский космонавт Антон Шкаплеров обнародовал на своей официальной странице в соцсети Twitter шуточный видеоролик, в котором ответил на часто задаваемый подписчиками вопрос. На фоне видео, при этом звучит легендарный трек Ар Келии «Я верю, что могу летать».

Большинство фолловеров оценили прекрасное чувство юмора Антона Шкаплерова, который, невзирая на серьезность и опасность своей профессии, находит возможность порадовать других людей и поднять им настроение. Но некоторые подписчики сочли шутку неудачной.

Пойда Анна

По словам Шкаплерова, его немного утомил вопрос о том, летали ли они в космос на пылесосе, поэтому он решил дать ответ, который все бы объяснил пользователям. С этой целью он снял видеоролик, на котором он «летит» на МКС на пылесосе, присовокупив к нему следующую подпись: «».