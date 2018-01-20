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| | Физики смогли создать спутниковый квантовый интернет

Физики смогли создать спутниковый квантовый интернет

Вчера, 22:42
В мире появился прототип спутникового "квантового интернета". Научным проектом занимались ученые из Китая.

Физики смогли создать спутниковый квантовый интернет

 

В своей работе физики применили квантовый спутник "Мо-Цзы". С его помощью удалось передать изображения самого агрегата из Китая в Австрию, где параллельно проектом занимались и австрийские специалисты, а в обратной связи отправили карту Эрвина Шредингера. Как утверждают эксперты, это даст возможность разработать масштабный квантовый интернет.

Спутник "Мо-Цзы", сконструированный физиками из Поднебесной, был выведен на орбиту два года назад. Он считается первым устройством подобного типа. Механизмы квантовой связи в настоящее время активно создаются американским и, европейскими и китайскими учеными. Ведущей платформой квантовых технологий является феномен запутанности, который также выступает как защита связи.


Никита Готский
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