Физики смогли создать спутниковый квантовый интернет

В мире появился прототип спутникового "квантового интернета". Научным проектом занимались ученые из Китая.





В своей работе физики применили квантовый спутник "Мо-Цзы". С его помощью удалось передать изображения самого агрегата из Китая в Австрию, где параллельно проектом занимались и австрийские специалисты, а в обратной связи отправили карту Эрвина Шредингера. Как утверждают эксперты, это даст возможность разработать масштабный квантовый интернет. В своей работе физики применили квантовый спутник "Мо-Цзы". С его помощью удалось передать изображения самого агрегата из Китая в Австрию, где параллельно проектом занимались и австрийские специалисты, а в обратной связи отправили карту Эрвина Шредингера. Как утверждают эксперты, это даст возможность разработать масштабный квантовый интернет.



Спутник "Мо-Цзы", сконструированный физиками из Поднебесной, был выведен на орбиту два года назад. Он считается первым устройством подобного типа. Механизмы квантовой связи в настоящее время активно создаются американским и, европейскими и китайскими учеными. Ведущей платформой квантовых технологий является феномен запутанности, который также выступает как защита связи.





Никита Готский