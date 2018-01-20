19 января с МКС зафиксировали огромный НЛО

К Земле 19 января приблизился НЛО. Объект был обнаружен на расстоянии в 12000 километров от МКС. Спутники заметили неопознанный объект вечером 19 января, а спустя пару минут НЛО исчез с радаров.

Вещий Олег

Уфологи считают, что это свидетельствует о начале вторжения на планету. Сообщения об НЛО поступили 19 января вечером. Стоит отметить, что сверкающий корабль имел несколько прожекторов, которые было видно на большом расстоянии. По подсчётам астрономов, НЛО отдалился на 12000 километров от МКС. Некоторые американские учёные, в частности Дарк Руфоло, назвали предполагаемый НЛО обычном астероидом. Научный сотрудник подчеркнул, что в ближайшее время будет геомагнитная буря, в результате которой пояс астероидов максимально приблизится к Земле.И один из таковых космических объектов может являться именно предполагаемым ранее кораблём пришельцев. Подобные заявления поступали в начале января, когда британские учёные заявили о начале вторжения на Землю, вторая стадия которого, по их прогнозам, запланирована на начало февраля, но соответствующие сведения не подтвердились.