Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки

Группа учёных, опубликовавших свою работу в журнале JAMA Oncology, уверяет, что нашла ещё один возбудитель рака прямой кишки.

Как стало известно журналистам «ВладТайм», возможность заработать этот тип рака есть почти в равной степени как у мужчин, так и у женщин. Учёные на протяжении 26 лет проводили наблюдения за 121 050 волонтёров. Каждые четыре года они проходили опрос и сдавали анализы. На этой основе учёные и врачи исследовали возможность появления рака вследствие употребления того или иного продукта.Оказалось, что зачастую этот рак возникает у худых женщин и полных мужчин, в рационе которых постоянно присутствует «тяжёлое» мясо и сладкие и/или газированные напитки или алкоголь. Именно они вызывают воспаление, которое идентифицируется биомаркерами. По словам экспертов, если болезнь выявлена на ранних этапах, то побороть её может индивидуально подобранная у специалиста диета.