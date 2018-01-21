Ученые нашли возможность увеличить результативность спортсменов РФ

Согласно результатам исследования, индивидуальное меню уже доказало свою эффективность, поскольку оно позитивно влияет на здоровье организма, а также способствует повышению результативности. Участники российской сборной, которые начали питаться по индивидуальной программе, демонстрируют более высокие результаты в своем виде спорта, так как у них увеличился уровень выносливости, физической силы и когнитивных способностей.
По мнению главы ФИЦ Дмитрия Никитюка, эту практику следует применить ко всей сборной, тогда их спортивные показатели существенно улучшатся, ведь «элитные» спортсмены, которые следовали его рекомендациям, достигли выдающихся успехов.