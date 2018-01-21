Ученые нашли возможность увеличить результативность спортсменов РФ

Специалисты провели ряд исследований и выдвинули предложение составить индивидуальный рацион для спортсменов, в котором будут учитываться особенности их организма и сила регулярных нагрузок. Сведения 20 января обнародовал RT.

Пойда Анна

Согласно результатам исследования, индивидуальное меню уже доказало свою эффективность, поскольку оно позитивно влияет на здоровье организма, а также способствует повышению результативности. Участники российской сборной, которые начали питаться по индивидуальной программе, демонстрируют более высокие результаты в своем виде спорта, так как у них увеличился уровень выносливости, физической силы и когнитивных способностей.По мнению главы ФИЦ Дмитрия Никитюка, эту практику следует применить ко всей сборной, тогда их спортивные показатели существенно улучшатся, ведь «элитные» спортсмены, которые следовали его рекомендациям, достигли выдающихся успехов.