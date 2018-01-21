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| | Учёные рассказали о гене, отвечающем за возникновение паранойи

Учёные рассказали о гене, отвечающем за возникновение паранойи

Сегодня, 06:40
Группа канадских учёных рассказала о своём открытии, в котором экспертам удалось обнаружить ген, отвечающий за развитие паранойи у человека. Такая находка была выявлена специалистами в ходе изучения заболевания под названием синдром Прадера-Вилли.

Учёные рассказали о гене, отвечающем за возникновение паранойи

 

Специалисты из Канады, представляющие Университет Британской Колумбии, расположенный в Ванкувере, в своих исследованиях занимались подробным изучением генов пациентов с синдромом Прадера-Вилли. Сравнивая геномы здоровых людей с генами пациентов, учёные обнаружили, что у людей с подобным синдромом образуется патология в 15-ой хромосоме. Внимательно изучив данную патологию, эксперты заметили, что возникновение паранойи у людей вызывается генетической вариацией SNP rs850807.

Данное изменение связали с возникновением у людей паранойи, так как оно не влияет на появление галлюцинаций, ухудшение общих умственных способностей, или серьёзных параноидальных расстройств психики, которые являются другими симптомами при данном синдроме.
Александр Вест
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