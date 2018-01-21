Учёные рассказали о гене, отвечающем за возникновение паранойи

Специалисты из Канады, представляющие Университет Британской Колумбии, расположенный в Ванкувере, в своих исследованиях занимались подробным изучением генов пациентов с синдромом Прадера-Вилли. Сравнивая геномы здоровых людей с генами пациентов, учёные обнаружили, что у людей с подобным синдромом образуется патология в 15-ой хромосоме. Внимательно изучив данную патологию, эксперты заметили, что возникновение паранойи у людей вызывается генетической вариацией SNP rs850807.
Данное изменение связали с возникновением у людей паранойи, так как оно не влияет на появление галлюцинаций, ухудшение общих умственных способностей, или серьёзных параноидальных расстройств психики, которые являются другими симптомами при данном синдроме.