Учёные рассказали о гене, отвечающем за возникновение паранойи

Группа канадских учёных рассказала о своём открытии, в котором экспертам удалось обнаружить ген, отвечающий за развитие паранойи у человека. Такая находка была выявлена специалистами в ходе изучения заболевания под названием синдром Прадера-Вилли.

Александр Вест

Специалисты из Канады, представляющие Университет Британской Колумбии, расположенный в Ванкувере, в своих исследованиях занимались подробным изучением генов пациентов с синдромом Прадера-Вилли. Сравнивая геномы здоровых людей с генами пациентов, учёные обнаружили, что у людей с подобным синдромом образуется патология в 15-ой хромосоме. Внимательно изучив данную патологию, эксперты заметили, что возникновение паранойи у людей вызывается генетической вариацией SNP rs850807.Данное изменение связали с возникновением у людей паранойи, так как оно не влияет на появление галлюцинаций, ухудшение общих умственных способностей, или серьёзных параноидальных расстройств психики, которые являются другими симптомами при данном синдроме.