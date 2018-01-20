Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

От Редактора

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

У Бузовой появились фанаты с другой планеты?

Сюжеты :

В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу
| | В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны

В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны

Сегодня, 14:05
Любитель феномена НЛО сделал удивительные кадры того, как неизвестный объект поднимается с поверхности спутника Земли.

В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны

 

Никакой информации об авторе видео или его местонахождении нет. Но в Сети появилось его видео, сделанное при помощи телескопа. На нём представлена левая часть Луна. В какой-то момент изображение начинает трястись так, что кажется, будто трясётся сама поверхность Луны. В следующие секунды можно заметить, как светлый НЛО отрывается от кратера земного спутника и устремляется в открытый космос.

В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны

 

Скорость объекта в видео кажется очень большой. А его форма напоминает привычную для землян ракету. Издание «ВладТайм» отмечает, что ранее учёные делали множество заявлений о базах пришельцев на Луне, а также предоставляли обоснования их обитания в кратерах.
Новости по теме
В Сети появилось видео с древними постройками на Луне
В Сети появилось видео с древними постройками на Луне

В Сети появилась еще одна тема для активного обсуждения пользователями: видео с древними постройками на Луне. Ролик, который вызвал многочисленные дискуссии,

В севере Луны замечено гигантское сооружение
В севере Луны замечено гигантское сооружение

Астроном-энтузиаст сделал снимок неизвестного гигантского объекта на Луне. Неизвестное сооружение расположено в северной части спутника Земли.

Учёные: За семь лет на Луне появилось более 200 новых кратеров
Учёные: За семь лет на Луне появилось более 200 новых кратеров

Учёные выяснили, что за последние семь лет на поверхности Луны появились 222 новых кратера. Об этом сообщил журнал Nature со ссылкой на собственные источники.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости