В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны

Любитель феномена НЛО сделал удивительные кадры того, как неизвестный объект поднимается с поверхности спутника Земли.

Никакой информации об авторе видео или его местонахождении нет. Но в Сети появилось его видео, сделанное при помощи телескопа. На нём представлена левая часть Луна. В какой-то момент изображение начинает трястись так, что кажется, будто трясётся сама поверхность Луны. В следующие секунды можно заметить, как светлый НЛО отрывается от кратера земного спутника и устремляется в открытый космос.

Скорость объекта в видео кажется очень большой. А его форма напоминает привычную для землян ракету. Издание «ВладТайм» отмечает, что ранее учёные делали множество заявлений о базах пришельцев на Луне, а также предоставляли обоснования их обитания в кратерах.