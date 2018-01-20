Греческий путешественник во времени показал фото из будущего

Множество пользователей уже привыкли к тому, что на просторах интернета появляется множество материалов о сверхъестественных вещах от дилетантов, претендующих на популярность благодаря вымышленным историям. В этот раз история, рассказанная мужчиной из Греции, потрясла людей своей правдоподобностью. На видео мужчина, лицо которого скрыто, рассказал о том, что он поехал учиться в США для того, чтобы найти единомышленников, так как никто не поддерживал его стремление к изобретению машины времени.
Греческий путешественник во времени показал фото из будущегоСегодня, 13:59
В сети появился новый довольно уморительный мем о вещах из будущего, которые определенно должны стать модными в 3017 году, о чем сообщают сотрудники The Daily
На просторах Российской Федерации орудует "человек-слон". Мужчина надевает маску в виде слона и фотографируется на фоне грустных пейзажей. Снимками незнакомец
Видео киевских полицейских афроамериканской и азиатской национальностей, указавших дорогу двум молодым девушкам, набирает популярность в Сети. Количество