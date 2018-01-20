Греческий путешественник во времени показал фото из будущего

В Сети небывалыми темпами популярность набирает видеоролик, в котором представитель Греции, пожелавший остаться инкогнито, рассказал о том, как ему удалось получить фотографию из будущего.

Там он встретил профессора, разделяющего его взгляды. Оказалось, что в подвале ученого была машина времени, которой мужчина воспользовался и попал в 10 000 год, где и сделал изображение, вызвавшее немалый ажиотаж у множества пользователей в Сети. Также грек описал детали фотографии и объяснил, почему мир подвергся подобным изменениям.

Александр Вест

Множество пользователей уже привыкли к тому, что на просторах интернета появляется множество материалов о сверхъестественных вещах от дилетантов, претендующих на популярность благодаря вымышленным историям. В этот раз история, рассказанная мужчиной из Греции, потрясла людей своей правдоподобностью. На видео мужчина, лицо которого скрыто, рассказал о том, что он поехал учиться в США для того, чтобы найти единомышленников, так как никто не поддерживал его стремление к изобретению машины времени.