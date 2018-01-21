Компьютеры смогут считывать рентгеновские снимки не хуже радиолога

Американские специалисты сумели создать нейросеть, способную определить различные повреждения организма, выявляемые посредством анализа рентгеновских снимков.

Александр Вест

Эксперты, представляющие Стэндфордский университет, представили широкой общественности свою сверточную нейросеть под названием MURA, способную определять различные типы внутренних повреждений. В процессе «обучения» в данную нейросеть специалисты поместили более 40 000 рентгеновских снимков с заранее размещёнными радиологами пометками, выделяющими разные типы повреждений. Благодаря анализу подобного массива данных, нейросеть сопоставляет загружаемые в неё снимки с уже имеющимися примерами травм и выдаёт конечный диагноз.По словам американских специалистов, их технология может даже превзойти радиологов, которые зачастую при определении одного типа повреждений могут упустить из внимания другие имеющиеся отклонения, сосредоточившись на основной находке.