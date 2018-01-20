Ученые раскрыли тайну происхождения загадочного красного свечения Вселенной

Специалисты из университета Тулузы провели ряд исследований, в ходе которых смогли найти ответ на давно открытый вопрос. Согласно полученным результатам, загадочное свечение Вселенной объясняется большим количеством особого вещества, именуемого бензонитрилом.

Пойда Анна

К данному выводу исследователи пришли после детального изучения фотографий, сделанных с помощью телескопа с применением инфракрасного спектра. При его применении на снимках отчетливо проступало свечение интенсивно красного цвета.По мнению специалистов, упомянутый бензонитрил обладает способностью придавать окружающему пространству красный цвет. Ранее эксперты считали, что бензонитрил содержится только в непосредственной близости от тёплых звезд, но в действительности он может находиться и в холодном пространстве, но в таких условиях его свечение делается незаметным даже для телескопа.