Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

От Редактора

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

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| | Ученые раскрыли тайну происхождения загадочного красного свечения Вселенной

Ученые раскрыли тайну происхождения загадочного красного свечения Вселенной

Сегодня, 12:59
Специалисты из университета Тулузы провели ряд исследований, в ходе которых смогли найти ответ на давно открытый вопрос. Согласно полученным результатам, загадочное свечение Вселенной объясняется большим количеством особого вещества, именуемого бензонитрилом.

К данному выводу исследователи пришли после детального изучения фотографий, сделанных с помощью телескопа с применением инфракрасного спектра. При его применении на снимках отчетливо проступало свечение интенсивно красного цвета.

По мнению специалистов, упомянутый бензонитрил обладает способностью придавать окружающему пространству красный цвет. Ранее эксперты считали, что бензонитрил содержится только в непосредственной близости от тёплых звезд, но в действительности он может находиться и в холодном пространстве, но в таких условиях его свечение делается незаметным даже для телескопа.
Пойда Анна
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