Ученые раскрыли тайну происхождения загадочного красного свечения Вселенной

К данному выводу исследователи пришли после детального изучения фотографий, сделанных с помощью телескопа с применением инфракрасного спектра. При его применении на снимках отчетливо проступало свечение интенсивно красного цвета.
По мнению специалистов, упомянутый бензонитрил обладает способностью придавать окружающему пространству красный цвет. Ранее эксперты считали, что бензонитрил содержится только в непосредственной близости от тёплых звезд, но в действительности он может находиться и в холодном пространстве, но в таких условиях его свечение делается незаметным даже для телескопа.