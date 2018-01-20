От магнитного поля Земли запитают космические аппараты

Система будет работать, опираясь на теорию лоренцова торможения. Помещенный предмет в магнитное поле во время своего снижения будет получать избыток электронов, а при подъеме - отдаст его в окружающую среду. То есть, когда спутник будет падать, благодаря этой технологии он сгорит дотла, а не станет космическим мусором. Также ученые планируют воспользоваться этой же технологией и для передвижения космических аппаратов по орбите.
Этой версией уже увлеклись многие чиновники аэрокосмической промышленности.