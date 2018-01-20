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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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| | От магнитного поля Земли запитают космические аппараты

От магнитного поля Земли запитают космические аппараты

Вчера, 21:40
Ученые Испании разработали новую версию питания космических аппаратов, которое будет происходить от магнитного поля Земли. Эту версию эксперты уже запатентовали.

От магнитного поля Земли запитают космические аппараты

 

Система будет работать, опираясь на теорию лоренцова торможения. Помещенный предмет в магнитное поле во время своего снижения будет получать избыток электронов, а при подъеме - отдаст его в окружающую среду. То есть, когда спутник будет падать, благодаря этой технологии он сгорит дотла, а не станет космическим мусором. Также ученые планируют воспользоваться этой же технологией и для передвижения космических аппаратов по орбите.

Этой версией уже увлеклись многие чиновники аэрокосмической промышленности.
Пелагея Лебединская
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