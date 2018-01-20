От магнитного поля Земли запитают космические аппараты

Ученые Испании разработали новую версию питания космических аппаратов, которое будет происходить от магнитного поля Земли. Эту версию эксперты уже запатентовали.

Пелагея Лебединская

Система будет работать, опираясь на теорию лоренцова торможения. Помещенный предмет в магнитное поле во время своего снижения будет получать избыток электронов, а при подъеме - отдаст его в окружающую среду. То есть, когда спутник будет падать, благодаря этой технологии он сгорит дотла, а не станет космическим мусором. Также ученые планируют воспользоваться этой же технологией и для передвижения космических аппаратов по орбите.Этой версией уже увлеклись многие чиновники аэрокосмической промышленности.