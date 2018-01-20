В США на видео сняли цепочку НЛО

Автор опубликованного видео утверждает, что на кадрах отчётливо видно, как огни в небе зависают над одной из американских школ. По мнению автора, огни принадлежали одному довольно масштабному инопланетному кораблю. Многие пользователи в комментариях к видео вступили в спор относительно природы данных огней. Некоторые утверждают, что огни принадлежат к группе инопланетных кораблей, которые передвигались синхронно, следуя за кораблём-лидером.
В США на видео сняли цепочку НЛОСегодня, 12:09
На видеохостинге YouTube был обнародован видеоролик, который в данный момент набирает всё большую популярность. На кадрах видео можно заметить, как гигантский
Несколько НЛО в небе над городом Доньи Милановац, Восточная Сербия, попало на видео. Опубликованный на просторах видеохостинга YouTube ролик заинтересовал
Ночью 4 июня жители Риги засняли на видео непонятное небесное явление: огни, которые кружили над центром города. Очевидцы посчитали, что столицу Латвии