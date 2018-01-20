Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

От Редактора

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

У Бузовой появились фанаты с другой планеты?

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| | В США на видео сняли цепочку НЛО

В США на видео сняли цепочку НЛО

Сегодня, 12:09
На просторах известного видеохостинга YouTube появилось видео, на котором запечатлено появление сразу нескольких неопознанных летающих объектов, появившихся в небе над одним из американских штатов.

В США на видео сняли цепочку НЛО

 

Автор опубликованного видео утверждает, что на кадрах отчётливо видно, как огни в небе зависают над одной из американских школ. По мнению автора, огни принадлежали одному довольно масштабному инопланетному кораблю. Многие пользователи в комментариях к видео вступили в спор относительно природы данных огней. Некоторые утверждают, что огни принадлежат к группе инопланетных кораблей, которые передвигались синхронно, следуя за кораблём-лидером.

 
Другие же полагают, что увиденные кадры лишь содержат изображение дрона, или другого беспилотного летательного аппарата, которые вошли в моду в последние несколько лет. Отметим, автор данного видеоролика абсолютно уверен, что видел за огнями очертания единого корабля пришельцев, поэтому и опубликовал видео в Сети.

Александр Вест
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