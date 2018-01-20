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| | Психиатры рассказали о главной опасности телевизора

Психиатры рассказали о главной опасности телевизора

Сегодня, 12:03
Ведущие мировые психиатры заявляют о том, что частый просмотр телевизора может крайне негативно сказаться на психическом здоровье человека. Эксперты рекомендуют заменять частый просмотр телевидения более полезными для здоровья процедурами.

Психиатры рассказали о главной опасности телевизора

 

Георгий Костюк, являющийся главным врачом в московской Психиатрической клинической больнице №1, заявил о том, что негативный фильтр телевидения оказывает весьма сильное воздействие на психологическую систему человека. По словам главврача, необходимо уметь разграничивать контент негативного характера, который человек зачастую получает от телевидения. Костюк заявил о том, что благоприятно на психику человека будет воздействовать замена частого просмотра телевидения на чтение книг, прогулки на улице, или же ряд других рекреационных занятий, способствующих общей разгрузке мозга и восстановлению организма.

По мнению специалиста, информационный поток, исходящий от телевидения, зачастую наполнен довольно негативным контентом, «употребление» которого человеку следует разграничивать и дозировать для поддержания благоприятного состояния психики.
Александр Вест
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