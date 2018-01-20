Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

От Редактора

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

У Бузовой появились фанаты с другой планеты?

Сюжеты :

В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу
| | Ученые создадут мужской контрацептив на основе африканского яда, останавливающего сердце

Ученые создадут мужской контрацептив на основе африканского яда, останавливающего сердце

Сегодня, 11:43
Эту идею выдвинула группа американских специалистов из университета Миннесоты и Канзаса, когда изучили вещество, называемое африканцами уабаин, которое они применяют для усиления эффекта от раны, нанесенной стрелой. Сведения обнародовали на страницах научного издания Science Alert.

Ученые создадут мужской контрацептив на основе африканского яда, останавливающего сердце

 

Уабаин находится в составе корней, стеблей, а также листьев кустов, относящихся к виду кутровых, которые растут преимущественно на территории Восточной Африки и Йемена. Согласно историческим данным, эфиопские охотники были знакомы с уникальными свойствами растениями, поэтому смазывали им наконечники стрел, которые не просто ранили животных, но и способствовали последующей остановке сердца.

Однако последние исследования помогли выявить еще одно свойство уабаин, заключающееся в появлении астенозооспермии, которая способствует блокировке активности сперматозоидов и их дальнейшему уничтожению.
Пойда Анна
Новости по теме
Ученые заявили о создании контрацептива из одуванчиков
Ученые заявили о создании контрацептива из одуванчиков

Американские ученые-биологи из Калифорнийского университета в Беркли, занимающиеся исследования свойств одуванчика нашли в его корнях вещество, которое можно

Ученые доказали, что витамин D способствует улучшению работы сердца
Ученые доказали, что витамин D способствует улучшению работы сердца

Ученые из Университета Лидса под управлением доктора Клауса Витте доказали, что ежедневная доза витамина D способствует улучшению работы сердца. Исследователи

Ученые обнаружили ошибку в исследовании африканского генома
Ученые обнаружили ошибку в исследовании африканского генома

Ученые из международной группы обнаружили серьезную ошибку в исследовании африканского генома. Оказалось, что при сравнении двух геномов исследователи не

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости