Ученые создадут мужской контрацептив на основе африканского яда, останавливающего сердце

Эту идею выдвинула группа американских специалистов из университета Миннесоты и Канзаса, когда изучили вещество, называемое африканцами уабаин, которое они применяют для усиления эффекта от раны, нанесенной стрелой. Сведения обнародовали на страницах научного издания Science Alert.

Пойда Анна

Уабаин находится в составе корней, стеблей, а также листьев кустов, относящихся к виду кутровых, которые растут преимущественно на территории Восточной Африки и Йемена. Согласно историческим данным, эфиопские охотники были знакомы с уникальными свойствами растениями, поэтому смазывали им наконечники стрел, которые не просто ранили животных, но и способствовали последующей остановке сердца.Однако последние исследования помогли выявить еще одно свойство уабаин, заключающееся в появлении астенозооспермии, которая способствует блокировке активности сперматозоидов и их дальнейшему уничтожению.