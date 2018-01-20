Учёные: Нехватка секса может сказаться на здоровье женщин

Группа американских учёных провела исследование, результаты которого показали, что отсутствие регулярных половых связей у женщин может весьма негативно сказаться на их здоровье.

Александр Вест

Американские учёные доказали, что сексуальная неудовлетворённость представительниц прекрасного пола может оказывать влияние не только на их психологическое состояние, вызывая раздражительность, перепады настроения, но и на их физическое здоровье. Оказалось, что вагинальная атрофия может быть вызвана отсутствием половых связей у женщин, или же их весьма редким появлением. При вагинальной атрофии нервные окончания на весьма чувствительных тканях женских половых органов со временем отмирают, если физическая близость отдельного индивидуума отсутствует, или же редка.Специалисты заявили, что при отсутствии постоянного полового партнёра женщина рискует утратить чувствительность своих половых органов, что в будущем в значительной степени скажется на её половой жизни.