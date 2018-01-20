Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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| | Учёные: Нехватка секса может сказаться на здоровье женщин

Учёные: Нехватка секса может сказаться на здоровье женщин

Сегодня, 10:47
Группа американских учёных провела исследование, результаты которого показали, что отсутствие регулярных половых связей у женщин может весьма негативно сказаться на их здоровье.

Учёные: Нехватка секса может сказаться на здоровье женщин

 

Американские учёные доказали, что сексуальная неудовлетворённость представительниц прекрасного пола может оказывать влияние не только на их психологическое состояние, вызывая раздражительность, перепады настроения, но и на их физическое здоровье. Оказалось, что вагинальная атрофия может быть вызвана отсутствием половых связей у женщин, или же их весьма редким появлением. При вагинальной атрофии нервные окончания на весьма чувствительных тканях женских половых органов со временем отмирают, если физическая близость отдельного индивидуума отсутствует, или же редка.

Специалисты заявили, что при отсутствии постоянного полового партнёра женщина рискует утратить чувствительность своих половых органов, что в будущем в значительной степени скажется на её половой жизни.
Александр Вест
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