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| | Кашель не нужен: Вирус гриппа распространяется через дыхание больного

Кашель не нужен: Вирус гриппа распространяется через дыхание больного

Сегодня, 10:33
Группа американских учёных провела ряд исследований, которые показали, что для распространения вирусу гриппа не обязательно вызывать чихание, или кашель у больного. Специалисты заверили, что распространяться грипп способен даже через дыхание.

Кашель не нужен: Вирус гриппа распространяется через дыхание больного

 

В именитом издании Proceedings of the National Academy of Sciences была опубликована работа учёных, представляющих Университет Мэриленда, в которой специалисты рассказали о высокой летучести вируса гриппа. Ранее считалось, что вирус гриппа может распространяться от заражённого человека посредством чихания, или кашля. Однако, проведённые исследования показали, что вирус может попасть на слизистые оболочки здорового человека от обычного дыхания зараженного пациента.

В исследовании приняли участие более 350 человек, из которых отбор прошли лишь испытуемые с наличием вируса гриппа у них в организме. Выбранные добровольцы дышали на прибор, собирающий аэрозоль от их дыхания. Оказалось, что даже выдыхая обычный воздух, заражённый человек выделяет мельчайшие частицы вируса.
Александр Вест
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