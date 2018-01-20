Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

От Редактора

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

У Бузовой появились фанаты с другой планеты?

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| | NASA продемонстрировало «космическую косметичку»

NASA продемонстрировало «космическую косметичку»

Сегодня, 10:21
Данную разработку ученые-исследователи из американского космического агентства сделали еще в 1980 году, однако информация о ней была впервые обнародована лишь недавно. Снимок косметички выложили в общий доступ в соцсети Twitter.

NASA продемонстрировало «космическую косметичку»

 

Первая женщина-астронавт в США присовокупила к фотографии ироническую подпись, предложив пользователям подумать о том, каково пришлось прагматичным мужчинам, которым пришлось решать, какой набор косметики положить в специальный органайзер. Однако они смогли преодолеть эту сложность ради представительниц слабого пола, которые даже в космическом пространстве не изменят себе и захотят сделать макияж.

Большинство пользователей не одобрили вложения средств в такой бесперспективный проект, как разработка косметички, посчитав его лишь тратой времени. Другие подписчики повесились, читая данный пост, но при этом воздержались от критики.
Пойда Анна
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