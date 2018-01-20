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| | 3D-печать облегчила производство компактных химических реакторов

3D-печать облегчила производство компактных химических реакторов

Сегодня, 10:12
Установки для осуществления химического синтеза отныне могут производиться с меньшими осложнениями, чем прежде, благодаря использованию функции 3D-печати. С помощью 3D-принтера специалисты могут производить компактные химические реакторы.

3D-печать облегчила производство компактных химических реакторов

 

В именитом издании Science была опубликована научная работа, в которой специалисты рассказали о пользе 3D-печати в создании установок для химического синтеза. В качестве эксперимента эксперты осуществили синтез баклофена, предварительно произведя необходимое количество моделей химических компактных реакторов, которые были собраны в одну библиотеку. Учёные утверждают, что благодаря данному методу уже сейчас создавать лекарственные препараты специалисты могут прямо на территории медицинских учреждений.

Эксперты отметили, что ряд химических реакторов был создан ими из обычного полипропилена с использованием 3D-принтера. Заметим, что в нынешнее время лекарственные препараты синтезируются на громоздких установках, которые в будущем могут заменить подобные компактные реакторы.
Александр Вест
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