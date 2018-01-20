Инородные микробы угрожают человечеству: Учёные призвали изучить все организмы во Вселенной

В США представители сообщества астрономов заявили, что микроб будет первой формой жизни, которая попадёт на Землю. Чужеродные микроорганизмы могут уже присутствовать на планете после первого полёта человека в космос. Они же могут уничтожить человечество в ближайшее время.

Новое исследование американских специалистов показывает, что на Земле существует множество вирусов, которые появились на планете ещё в ходе её зарождения. Десятки тысяч по-прежнему не исследованы, уточняют учёные. Астрономы в свою очередь добавляют, что во время первого полёта в космос на поверхность Земли мог попасть микроорганизм внеземного происхождения. На Марсе живой мир до сих пор не изучен даже на 10%, поэтому следует предполагать, что микроорганизмы при полёте на Марс могут попасть и на Землю.

Часть учёных, принимающих участие в исследованиях космического пространства, акцентировала внимание на том, что это исключено, потому что ракеты проходят дезинфекцию перед стартом и после приземления на поверхность планеты. Но при этом, микроорганизмы могут оказаться более устойчивы в сравнении с представители земного мира. Результаты исследования, опубликованные учёным Кеннет Стедманом, говорят о необходимости астробиологов исследовать вероятность распространения вирусов по всей Вселенной.

Вещий Олег

Научные сотрудники уже начали разработку стратегий по их поиску, но на данный момент это малоэффективно. Дэвид Озборн в своём исследовании подчеркнул, что очень важно изучить данную проблему до того, как Илон Маск отправит людей на Марс. Это поможет спасти человечество от гибели, считают эксперты. Представители сообщества астрономов также дополнили, что все заболевания начинаются на низшем уровне структурной системы ДНК человека, и поэтому инородный объект сможет с легкостью заразить миллионы людей и животных.