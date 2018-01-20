Черный НЛО замечен над мексиканским вулканом Попокатепетль

Случайный свидетель заметил появление чёрного неопознанного летающего объекта прямо над кратером мексиканского вулкана под названием Попокатепетль. Не растерявшись, мексиканец сделал видеозапись, а также несколько фотографий НЛО.

В Сети всё большую популярность набирает видео, размещённое в социальной сети Facebook, на котором запечатлено передвижение непонятного летающего объекта чёрного цвета, летающего в непосредственной близости к вулкану. Очевидец, заснявший видео, заявил о том, что движения объекта были весьма осмысленными и не соответствовали порывам ветра. Стоит напомнить, в Сети содержатся десятки упоминаний о появлении НЛО в данной местности. Многие мировые уфологи до сих пор стараются разгадать, почему вулкан столь привлекателен для пришельцев.

Александр Вест

По мнению специалистов, изучающих НЛО, 600-метровый кратер Попокатепетля является идеальным местом для входа в подземную базу пришельцев, однако, эксперты не могут проверить свою теорию из-за труднодоступности региона.