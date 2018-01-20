Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

От Редактора

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

У Бузовой появились фанаты с другой планеты?

Сюжеты :

В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу
| | Черный НЛО замечен над мексиканским вулканом Попокатепетль

Черный НЛО замечен над мексиканским вулканом Попокатепетль

Сегодня, 09:18
Случайный свидетель заметил появление чёрного неопознанного летающего объекта прямо над кратером мексиканского вулкана под названием Попокатепетль. Не растерявшись, мексиканец сделал видеозапись, а также несколько фотографий НЛО.

Черный НЛО замечен над мексиканским вулканом Попокатепетль

 

В Сети всё большую популярность набирает видео, размещённое в социальной сети Facebook, на котором запечатлено передвижение непонятного летающего объекта чёрного цвета, летающего в непосредственной близости к вулкану. Очевидец, заснявший видео, заявил о том, что движения объекта были весьма осмысленными и не соответствовали порывам ветра. Стоит напомнить, в Сети содержатся десятки упоминаний о появлении НЛО в данной местности. Многие мировые уфологи до сих пор стараются разгадать, почему вулкан столь привлекателен для пришельцев.

 

По мнению специалистов, изучающих НЛО, 600-метровый кратер Попокатепетля является идеальным местом для входа в подземную базу пришельцев, однако, эксперты не могут проверить свою теорию из-за труднодоступности региона.
Александр Вест
Новости по теме
Над кратером вулкана Попокатепетль замечено пролетающее НЛО
Над кратером вулкана Попокатепетль замечено пролетающее НЛО

Над кратером вулкана Попокатепетль замечено пролетающее НЛО. Таинственный летающий объект попал в объектив камеры ночного видения уфолога Марти Саласа.

Десятки НЛО слетелись посмотреть на извержение вулкана в Мексике
Десятки НЛО слетелись посмотреть на извержение вулкана в Мексике

В апреле месяце во время извержения вулкана Попокатепетль в Мексике в небе собрались десятки НЛО, чтобы понаблюдать за этим процессом. «Инопланетные корабли»

Астроном-любитель заснял столкновение неизвестного объекта с Юпитером
Астроном-любитель заснял столкновение неизвестного объекта с Юпитером

Астроном-любитель из Австрии сумел зафиксировать момент столкновения неизвестного летающего объекта с планетой-гигантом Юпитер. Полученные снимки мужчина

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости