Черный НЛО замечен над мексиканским вулканом Попокатепетль

В Сети всё большую популярность набирает видео, размещённое в социальной сети Facebook, на котором запечатлено передвижение непонятного летающего объекта чёрного цвета, летающего в непосредственной близости к вулкану. Очевидец, заснявший видео, заявил о том, что движения объекта были весьма осмысленными и не соответствовали порывам ветра. Стоит напомнить, в Сети содержатся десятки упоминаний о появлении НЛО в данной местности. Многие мировые уфологи до сих пор стараются разгадать, почему вулкан столь привлекателен для пришельцев.
По мнению специалистов, изучающих НЛО, 600-метровый кратер Попокатепетля является идеальным местом для входа в подземную базу пришельцев, однако, эксперты не могут проверить свою теорию из-за труднодоступности региона.