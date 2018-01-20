Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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| | Поселения лунных колонистов построят в пещерах

Поселения лунных колонистов построят в пещерах

Сегодня, 08:56
Благодаря исследованию поверхности Луны учёным удалось обнаружить, что посредством лавовых трубок можно попасть в сеть катакомб, расположенных в глубинах спутника. Обнаруженная система тоннелей может послужить местом базирования колонистов.

Поселения лунных колонистов построят в пещерах

 

В научном сообществе прозвучала идея, суть которой заключается в использовании «лунных катакомб» для размещения там жилищных комплексов лунных колонистов, которые будут защищены от воздействия пагубных космических лучей и любых внешних угроз. Учёные полагают, что в недрах Луны располагаются залежи льда, которые могли бы послужить в качестве ресурсов для будущих колонистов. Также исследователи уверяют, что пещеры находятся достаточно глубоко, для того, чтобы защитить лунных жителей от падения астероидов.

Недостаток освещения планируется устранить техническим путём, оборудовав систему лунных тоннелей всем необходимым для обеспечения нормальной жизнедеятельности жителей спутника. Также учёные полагают, что в освоении Марса можно будет использовать подобные идеи.
Александр Вест
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