Поселения лунных колонистов построят в пещерах

Благодаря исследованию поверхности Луны учёным удалось обнаружить, что посредством лавовых трубок можно попасть в сеть катакомб, расположенных в глубинах спутника. Обнаруженная система тоннелей может послужить местом базирования колонистов.

Александр Вест

В научном сообществе прозвучала идея, суть которой заключается в использовании «лунных катакомб» для размещения там жилищных комплексов лунных колонистов, которые будут защищены от воздействия пагубных космических лучей и любых внешних угроз. Учёные полагают, что в недрах Луны располагаются залежи льда, которые могли бы послужить в качестве ресурсов для будущих колонистов. Также исследователи уверяют, что пещеры находятся достаточно глубоко, для того, чтобы защитить лунных жителей от падения астероидов.Недостаток освещения планируется устранить техническим путём, оборудовав систему лунных тоннелей всем необходимым для обеспечения нормальной жизнедеятельности жителей спутника. Также учёные полагают, что в освоении Марса можно будет использовать подобные идеи.