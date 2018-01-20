Учёные выяснили, когда женщины и мужчины хотят секса

Исследователи решили выяснить, совпадают ли сексуальные желания у противоположных полов. Проведя некоторые социологические исследования, учёные определили, что зачастую женщины и мужчины хотят заниматься сексом в абсолютно разное время.

Александр Вест

В социологическом опросе, который проводили исследователи, поучаствовали более тысячи человек, которые отвечали на вопросы о том, какое время для них более предпочтительнее для занятия любовными утехами. Оказалось, что большинство женщин хотят заниматься любовью в ночное время суток, а пик их сексуальной активности длится в среднем три часа с 23:00. У мужчин же всё наоборот, так как большинство из них хотят любовных утех в среднем с 6:00 до 9:00 утра.Стоит отметить, что лишь 11% опрошенных женщин согласились бы на секс по утрам, в то время как лишь 16% опрошенных мужчин были бы рады ночным сексуальных развлечениям. Также исследование показало, что на сексуальное влечение не влияет, кем является мужчина, совой, или же жаворонком.