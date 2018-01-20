Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

От Редактора

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

У Бузовой появились фанаты с другой планеты?

Сюжеты :

В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу
| | Учёные выяснили, когда женщины и мужчины хотят секса

Учёные выяснили, когда женщины и мужчины хотят секса

Сегодня, 08:45
Исследователи решили выяснить, совпадают ли сексуальные желания у противоположных полов. Проведя некоторые социологические исследования, учёные определили, что зачастую женщины и мужчины хотят заниматься сексом в абсолютно разное время.

Учёные выяснили, когда женщины и мужчины хотят секса

 

В социологическом опросе, который проводили исследователи, поучаствовали более тысячи человек, которые отвечали на вопросы о том, какое время для них более предпочтительнее для занятия любовными утехами. Оказалось, что большинство женщин хотят заниматься любовью в ночное время суток, а пик их сексуальной активности длится в среднем три часа с 23:00. У мужчин же всё наоборот, так как большинство из них хотят любовных утех в среднем с 6:00 до 9:00 утра.

Стоит отметить, что лишь 11% опрошенных женщин согласились бы на секс по утрам, в то время как лишь 16% опрошенных мужчин были бы рады ночным сексуальных развлечениям. Также исследование показало, что на сексуальное влечение не влияет, кем является мужчина, совой, или же жаворонком.
Александр Вест
Новости по теме
Ученые доказали, что мужчины переоценивают сексуальное влечение женщин
Ученые доказали, что мужчины переоценивают сексуальное влечение женщин

Ученые из США доказали, что мужчины зачастую переоценивают сексуальное влечение женщин. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Personality and

Ученые: Женщины хотят заниматься сексом не меньше мужчин
Ученые: Женщины хотят заниматься сексом не меньше мужчин

Британские ученые, используя мобильное приложение, исследовали желание женщин заниматься сексом, заключив, что оно мало отличается от мужского. В связи с этим

Социологи: мужчины хотят секса четыре часа в день
Социологи: мужчины хотят секса четыре часа в день

Социологи провели исследование среди мужчин и выяснили, что мужчинам требуется четыре часа в день для секса, в то время как на работу они согласны тратить

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости