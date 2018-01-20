Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

От Редактора

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

У Бузовой появились фанаты с другой планеты?

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| | Учёные: Регулярный секс поможет получить повышение

Учёные: Регулярный секс поможет получить повышение

Сегодня, 08:25
Ведущие мировые исследователи провели ряд социологических тестов с целью выяснить, как активная половая жизнь может сказаться на карьере. Оказалось, что чем активнее сексуальная жизнь человека, тем больше у него шансов заслужить повышение.

Учёные: Регулярный секс поможет получить повышение

 

В исследовании, проводимом группой учёных, были опрошены более 150 женатых пар, которые поделились своими успехами в супружеском ложе и на работе. Получив результаты, исследователи сравнили зависимость карьерных успехов с частотой получения оргазма во время любовных утех в браке. Оказалось, что люди с активной половой жизнью имеют больше шансов продвинуться по службе из-за того, что чем чаще человек испытывает оргазм, тем лучше у него работоспособность.

Также учёные заметили, что люди со здоровой сексуальной жизнью дольше сохраняют хорошее настроение и позитивный настрой, который сказывается и на их работе.
Александр Вест
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