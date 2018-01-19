Найденный у приматов герпес несет опасность для людей

Ученые обнаружили у флоридских обезьян герпес, который несет опасность для людей. В связи с этим нужно избегать контактов с приматами.

Никита Готский

Группа экспертов нашла у флоридских обезьян герпес. Он не несет вреда для самих животных, но людям следует избегать встреч с этими приматами, так как для них данная болезнь очень опасна. Для анализа степени распространения герпеса у приматов ученые изучили образцы крови, которые взяли охотники для мониторинга популяции животных. У 25% зверьков были найдены антитела к вирусу.Позже стало известно, что герпес передается людям. Так, несколько человек после контакта с изучаемым материалом больных обезьян, недуг наблюдался у отдельных ветеринаров после укуса приматов. При этом беспокоиться не стоит, но людям необходимо проявлять осторожность: нельзя кормить обезьян с рук и избегать близких с ними контактов.