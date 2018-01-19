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| | В Пентагоне найден след древних бактерий

В Пентагоне найден след древних бактерий

Вчера, 22:16
Ученые из Австралии определили, что часть материала, использованного для строительства Пентагона и Эмпайр-стейт-билдинг, возникла 340 лет назад. Главной причиной его возникновения стала жизнедеятельность древних бактерий.

В Пентагоне найден след древних бактерий

 

Специалистами национального Австралии исследована проба известняковый материал, который использовался при строительстве множества зданий по всему миру, в том числе Эмпайр-стейт-билдинг и Пентагона. Оказалось, что причиной возникновения этого вида материала были процессы жизнедеятельности древних бактерий около 340 лет назад.

Известняк, являющийся осадочной горной породой, состоит из карбоната калия, образующего своими молекулами гранулы сферической формы – ооиды. Ученые доказали, что ооиды являются формированием из слоев минерализованных древних бактерий. Существовавшая ранее версия об появлении ооидов предполагала образование сферической формы во время осаждения извести на дно моря.
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