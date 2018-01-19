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| | В 2017 году ученые обнаружили температурный рекорд в Мировом океане

В 2017 году ученые обнаружили температурный рекорд в Мировом океане

Вчера, 21:50
Китайские специалисты из Института атмосферной физики сравнили температурные показатели Мирового океана 2017 года с аналогичными в 2015. Согласно результатам сравнения, в двухкилометровом пласте воды существовало избыточное количество тепла в прошлом году.

В 2017 году ученые обнаружили температурный рекорд в Мировом океане

 

По итогу сравнительного анализа температурных показателей Мирового океана в 2015 и 2017 годах, избыточное тепло за 2017 год в двухкилометровом пласте воды по количеству энергии превышает размер потреблённой Китаем электроэнергии в 2016 году. Больше остальных нагреванию в прошлом году были подвержены Атлантический, а также Северный Ледовитый океаны, ведь в остальных морях потепление появилось раньше.

Данные показатели говорят о потенциальной опасности для морских экосистем. В частности, в зоне риска коралловые рифы и существа на них проживающие.

Содержание тепла в водах Мирового океана является главным индикатором изменения климата. По мнению ученых, теплоемкость Мирового океана содержит в себе 90% от энергии глобального потепления.
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