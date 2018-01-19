Геологи нашли древнейший источник кислорода на планете

Международная команда геологов обнаружила в Южной Африке древнейший источник кислорода. Его возраст почти три миллиарда лет. Именно в этом «воздушном кармане» в незапамятные времена, за 430 миллионов лет до кислородной революции, жили и обогащали Землю О2 первые организмы, в которых проходил процесс фотосинтеза.

Дарья Светозарова

Отмечается, что во времена молодости Голубой планеты, кислорода было очень мало. Нынешними 20% в атмосфере обитатели Земли обязаны фотосинтезирующим растениям и бактериям. Поначалу кислорода хватало только на окисление горных пород, однако позже растения смогли продуцировать его в количестве, достаточном для поступления в воздух и в океан. Произошло это два с половиной миллиарда лет назад и получило название «кислородная революция».Время, когда произошел скачок, специалисты определили по уровню изотопов серы в осадочных породах. Отмечается, что концентрация изотопа серы значительно изменилась после того, как планету укрыл озоновый слой. Распределение изотопов серы в «кислородном кармане» Южноафриканской республике соответствует возрасту в 2,97 миллиарда лет. Это позволяет ученым утверждать, что это древнейший источник кислорода на Земле.