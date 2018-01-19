Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

От Редактора

42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

О споре вокруг поведения модели.

Сюжеты :

Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым
| | Геологи нашли древнейший источник кислорода на планете

Геологи нашли древнейший источник кислорода на планете

Вчера, 20:43
Международная команда геологов обнаружила в Южной Африке древнейший источник кислорода. Его возраст почти три миллиарда лет. Именно в этом «воздушном кармане» в незапамятные времена, за 430 миллионов лет до кислородной революции, жили и обогащали Землю О2 первые организмы, в которых проходил процесс фотосинтеза.

Геологи нашли древнейший источник кислорода на планете

 

Отмечается, что во времена молодости Голубой планеты, кислорода было очень мало. Нынешними 20% в атмосфере обитатели Земли обязаны фотосинтезирующим растениям и бактериям. Поначалу кислорода хватало только на окисление горных пород, однако позже растения смогли продуцировать его в количестве, достаточном для поступления в воздух и в океан. Произошло это два с половиной миллиарда лет назад и получило название «кислородная революция».

Время, когда произошел скачок, специалисты определили по уровню изотопов серы в осадочных породах. Отмечается, что концентрация изотопа серы значительно изменилась после того, как планету укрыл озоновый слой. Распределение изотопов серы в «кислородном кармане» Южноафриканской республике соответствует возрасту в 2,97 миллиарда лет. Это позволяет ученым утверждать, что это древнейший источник кислорода на Земле.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Ученые: Уровень кислорода в атмосфере Земли снизился на 1%
Ученые: Уровень кислорода в атмосфере Земли снизился на 1%

Американские учёные из Принстонского университета в Нью-Джерси заявили, что уровень кислорода в атмосфере Земли за миллион лет снизился на 1%. С подробными

В атмосфере Земли зафиксирована потеря кислорода
В атмосфере Земли зафиксирована потеря кислорода

Ученые заявили, что из атмосферы Земли исчезает кислород. Уровень газа стал меньше почти на 1% в течение последних сотен тысяч лет, указывается в статье,

Ученые уточнили дату кислородной катастрофы на Земле
Ученые уточнили дату кислородной катастрофы на Земле

Ученые уточнили дату кислородной катастрофы, наступившей на Земле. Согласно сообщениям экспертов, резкое насыщение атмосферы планеты кислородом случилось на 10

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости