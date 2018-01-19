Огромный НЛО летал над школой в США

Инцидент произошел 19 января. Авторы видео утверждают, что корабль пришельцев сферической формы летал над одним из штатов США на протяжении 10 минут. Однако, где именно этот фрагмент был заснят, очевидцы не захотели уточнять. Некоторые зрители в YouTube предполагают, что это просто-напросто монтаж, а не действительно корабль пришельцев.
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