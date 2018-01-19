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| | Огромный НЛО летал над школой в США

Огромный НЛО летал над школой в США

Вчера, 19:19
В США в небе над школой заметили сферический НЛО. Очевидцы засняли произошедшее на камеру и опубликовали ролик в YouTube.

Огромный НЛО летал над школой в США

 

Инцидент произошел 19 января. Авторы видео утверждают, что корабль пришельцев сферической формы летал над одним из штатов США на протяжении 10 минут. Однако, где именно этот фрагмент был заснят, очевидцы не захотели уточнять. Некоторые зрители в YouTube предполагают, что это просто-напросто монтаж, а не действительно корабль пришельцев.

Дело в том, что объект был настолько больших размеров, что его можно было рассмотреть с большого расстояния. Кроме того, летающих объект могли заметить и спутники, но учёные не сообщали о надвигающейся угрозе. Некоторые из-за этого стали предполагать, что инопланетяне могли просто телепортироваться, не залетая в атмосферу Земли.

Вещий Олег
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