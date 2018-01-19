Уфолог из Британии рассказал, как пришельцы отправляют зонды на Землю

Уфолог из Великобритании Ник Поуп заявил, что велика вероятность отсутствия НЛО на Земле в плане появления живых пришельцев. По мнению эксперта, максимум, что инопланетяне могут делать, это отправлять автоматические зонды для исследований.

Ник Поуп, который некоторое время работал в Министерстве обороны Великобритании, отметил, что внеземные существа наверняка существуют, однако людям они не показывались. Проанализировав информацию, полученную на уфологических конференциях, а также в ходе изучения видео и фото НЛО, эксперт заявил, что угрозы от пришельцев, скорее всего, не имеется.

Специалист прокомментировал существующие теории заговора, гласящие, что мировое правительство скрывает от простых обывателей правду о присутствии инопланетян. По словам Ника Поупа, не существует никаких сверхсекретных баз, а также сотрудничества земных властей с пришельцами. Если инопланетяне и посылают что-то на Землю, то это только автоматические зонды или что-то вроде космических дронов. Также эксперт опроверг версию об умении пришельцев телепортироваться, назвав теорию о «кротовых норах» во Вселенной научной фантастикой, как сообщает VladTime.

Ирина Летинская