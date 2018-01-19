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| | Уфолог из Британии рассказал, как пришельцы отправляют зонды на Землю

Уфолог из Британии рассказал, как пришельцы отправляют зонды на Землю

Вчера, 18:10
Уфолог из Великобритании Ник Поуп заявил, что велика вероятность отсутствия НЛО на Земле в плане появления живых пришельцев. По мнению эксперта, максимум, что инопланетяне могут делать, это отправлять автоматические зонды для исследований.

Уфолог из Британии рассказал, как пришельцы отправляют зонды на Землю

 

Ник Поуп, который некоторое время работал в Министерстве обороны Великобритании, отметил, что внеземные существа наверняка существуют, однако людям они не показывались. Проанализировав информацию, полученную на уфологических конференциях, а также в ходе изучения видео и фото НЛО, эксперт заявил, что угрозы от пришельцев, скорее всего, не имеется.

Специалист прокомментировал существующие теории заговора, гласящие, что мировое правительство скрывает от простых обывателей правду о присутствии инопланетян. По словам Ника Поупа, не существует никаких сверхсекретных баз, а также сотрудничества земных властей с пришельцами. Если инопланетяне и посылают что-то на Землю, то это только автоматические зонды или что-то вроде космических дронов. Также эксперт опроверг версию об умении пришельцев телепортироваться, назвав теорию о «кротовых норах» во Вселенной научной фантастикой, как сообщает VladTime.

Ирина Летинская
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