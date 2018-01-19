Уфолог из Британии рассказал, как пришельцы отправляют зонды на Землю

Уфолог из
Великобритании Ник Поуп заявил, что велика вероятность отсутствия НЛО на Земле
в плане появления живых пришельцев. По мнению эксперта, максимум, что инопланетяне
могут делать, это отправлять автоматические зонды для исследований.
Ник Поуп, который
некоторое время работал в Министерстве обороны Великобритании, отметил, что
внеземные существа наверняка существуют, однако людям они не показывались.
Проанализировав информацию, полученную на уфологических конференциях, а также в
ходе изучения видео и фото НЛО, эксперт заявил, что угрозы от пришельцев,
скорее всего, не имеется.
Специалист
прокомментировал существующие теории заговора, гласящие, что мировое
правительство скрывает от простых обывателей правду о присутствии инопланетян.
По словам Ника Поупа, не существует никаких сверхсекретных баз, а также
сотрудничества земных властей с пришельцами. Если инопланетяне и посылают что-то
на Землю, то это только автоматические зонды или что-то вроде космических
дронов. Также эксперт опроверг версию об умении пришельцев телепортироваться,
назвав теорию о «кротовых норах» во Вселенной научной фантастикой, как сообщает VladTime.
Ирина Летинская