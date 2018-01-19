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| | Возле МКС пролетел "танк" и НЛО-шар

Возле МКС пролетел "танк" и НЛО-шар

Вчера, 17:47
В Сети появились кадры, где можно заметить НЛО и летающий "танк" возле МКС. Об этом сообщают любители уфологии.

Возле МКС пролетел "танк" и НЛО-шар

 

Уфологи ранее заявили, что МКС облетел невиданный прежде НЛО. По данным исследователей, объект визуально напоминал танк, его более значимых размеров. Он передвигался с огромной скоростью, из-за чего не удалось полноценно рассмотреть. Уфолог Скотт Уоринг предположил, что это инопланетный корабль, который мчит к Земле и захватит ее в скором времени. По его версии, такой поворот событий можно было ожидать ближе к Новому году, по гипотеза любителя космоса не подтвердилась.

 
На видеоролике на заднем плане можно разглядеть другой неизвестный летающий объект, который своим внешним видом очень напоминает огненный шар, оставляющий шлейф дыма. Выдвигались предположения, что объект создан искусственным способом. Следущим доводом являлся факт, что НЛО светится в солнечных лучах, значит, его поверхность сделана из железа.

Никита Готский
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