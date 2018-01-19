Возле МКС пролетел "танк" и НЛО-шар

Уфологи ранее заявили, что МКС облетел невиданный прежде НЛО. По данным исследователей, объект визуально напоминал танк, его более значимых размеров. Он передвигался с огромной скоростью, из-за чего не удалось полноценно рассмотреть. Уфолог Скотт Уоринг предположил, что это инопланетный корабль, который мчит к Земле и захватит ее в скором времени. По его версии, такой поворот событий можно было ожидать ближе к Новому году, по гипотеза любителя космоса не подтвердилась.
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