Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

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| | Эксперты рассказали, как пройдет первая встреча с пришельцами

Эксперты рассказали, как пройдет первая встреча с пришельцами

Сегодня, 07:20
Вопрос о том, существуют ли инопланетяне, так и остается открытым. Ясность не смог внести даже прогресс в освоении человеком межзвездного пространства.

Эксперты рассказали, как пройдет первая встреча с пришельцами

 

Между тем уфологи продолжают убеждать людей, что во вселенной люди не единственные разумные существа. Скептики продолжают отрицать существование инопланетной жизни. В их пользу говорит то, что астрономы и космонавты так и не встретили ни одного пришельца.

Уфологов это не смутило. По мнению сторонников существования инопланетных миров и цивилизаций, пришельцы есть, но обитают они вне пределов Млечного Пути, поэтому их и не смогли «засечь» земные телескопы. Они уверяют, что контакт землян и гуманоидов неизбежен, но носить он будет характер встреч конкистадоров и индейцев, причем землянам уготована роль последних. К такому выводу специалисты по внеземным мирам пришли из-за того, что человечество так и не освоило межгалактические полеты. Следовательно, инопланетяне более развитые формы жизни, а люди рискуют променять свою планету «на бусы и стекло», как некогда коренные жители Америки.
Дарья Светозарова
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