Ученые с помощью Меркурия вычислили скорость уменьшения массы Солнца

Астрономы NASA смогли сделать фундаментальное открытие, касающееся физики Солнца. С помощью методов планетологии ученые разузнали, с какой скоростью светило теряет массу.

Виктория Озерова

Солнце является огромным термоядерным реактором. В ходе своей жизнедеятельности светило непрерывно теряет массу из-за реакций и солнечного ветра – выброса в космос раскаленной плазмы, которая ничем не восполняется. Долгие годы ученые пытались выяснить точную скорость «похудения» главной звезды. Фундаментальную загадку помог решить Меркурий. Из-за близкого расположения к Солнцу уменьшение массы светила влияет на орбиту планеты намного больше, поэтому ученые решили узнать, насколько сместилась орбита Меркурия. В исследованиях астрономам помог зонд MESSENGER, работающий на планете в течение 5 лет и проведший замеры еще 10 лет назад.Результаты показали, что Солнце теряет в год приблизительно 179 триллионов тонн (3,5% общей массы земной атмосферы).