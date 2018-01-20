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| | Ученые с помощью Меркурия вычислили скорость уменьшения массы Солнца

Ученые с помощью Меркурия вычислили скорость уменьшения массы Солнца

Сегодня, 06:20
Астрономы NASA смогли сделать фундаментальное открытие, касающееся физики Солнца. С помощью методов планетологии ученые разузнали, с какой скоростью светило теряет массу.

Ученые с помощью Меркурия вычислили скорость уменьшения массы Солнца

 

Солнце является огромным термоядерным реактором. В ходе своей жизнедеятельности светило непрерывно теряет массу из-за реакций и солнечного ветра – выброса в космос раскаленной плазмы, которая ничем не восполняется. Долгие годы ученые пытались выяснить точную скорость «похудения» главной звезды. Фундаментальную загадку помог решить Меркурий. Из-за близкого расположения к Солнцу уменьшение массы светила влияет на орбиту планеты намного больше, поэтому ученые решили узнать, насколько сместилась орбита Меркурия. В исследованиях астрономам помог зонд MESSENGER, работающий на планете в течение 5 лет и проведший замеры еще 10 лет назад.

Результаты показали, что Солнце теряет в год приблизительно 179 триллионов тонн (3,5% общей массы земной атмосферы).
Виктория Озерова
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