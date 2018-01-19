"Горячая йога" также влияет на сердце, как и обычная

Регуляция температуры во время занятий йогой не столь существенна для работы сердца. Об этом заявили ученые из США.

Никита Готский

Так называемая "горячая йога" является разновидностью йоги, включающая в себя 26 асан. Она примечательна тем, что занятия проходят в зале с температурой воздуха в 35-42 градусов и влажностью в 40%. Предполагается, что упражнения, позаимствованные в хатха-йоге, принесут больше хороших эффектов в климате, приближенному к индийскому.Ученые из США проверили йогу при больших температурах для сердечно-сосудистых заболеваний. Они пригласили 52 респондентов, разделив их на три группы: 19 занимались "горячей йогой", 14 - обычной, а остальные присутствовали в контрольной группе. После опыта ученые проверили вес людей и тонус кровеносных сосудов.Результат показал, что лица, практиковавшие "горячую йогу", отличались меньшим объемом жировой ткани от представителей двух групп. Эксперты решили, что полезность йоги для лечения болезней сердца не зависит от температуры. Это имеет значение для людей среднего и пожилого возраста, которым не советуется перегреваться.