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| | Первая в мире чернокожая астронавтка не полетит на МКС

Первая в мире чернокожая астронавтка не полетит на МКС

Вчера, 16:11
Первая чернокожая астронавтка из США Джанет Эппс вышла из состава экипажа МКС по личным причинам. Об этом сообщили в NASA.

Первая в мире чернокожая астронавтка не полетит на МКС

 

Эппс, прежде работавшая в ЦРУ, переведена в космический центр Джонсона в Хьюстоне. В космическом агентстве отметили, что не стоит исключать вероятности отправки Джанет на МКС в будущем времени. Вместо нее на станцию полетит эксперт по космической медицине Серена Оньон-Чэнселлор. Она ранее подготавливалась к миссии в качестве дублера.

В NASA собирались отправить Эппс на МКС как бортового инженера с составе экспедиции под руководством Эндрю Фойстелла, прежде уже бывавшего на станции. Как предполагалось, она отправится к комплексу совместно с Сергеем Прокопьевым из России и немцем Александером Герстом.

Джанет Эппс является специалистом по авиационной и космической техник, она проходила полную подготовку в Звездном городе, где изучала русский язык. Ее отобрали в отряд астронавтов в 2009 году, до этого несколько лет Эппс работала в ЦРУ.
Никита Готский
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