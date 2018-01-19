Первая в мире чернокожая астронавтка не полетит на МКС

Первая чернокожая астронавтка из США Джанет Эппс вышла из состава экипажа МКС по личным причинам. Об этом сообщили в NASA.

Никита Готский

Эппс, прежде работавшая в ЦРУ, переведена в космический центр Джонсона в Хьюстоне. В космическом агентстве отметили, что не стоит исключать вероятности отправки Джанет на МКС в будущем времени. Вместо нее на станцию полетит эксперт по космической медицине Серена Оньон-Чэнселлор. Она ранее подготавливалась к миссии в качестве дублера.В NASA собирались отправить Эппс на МКС как бортового инженера с составе экспедиции под руководством Эндрю Фойстелла, прежде уже бывавшего на станции. Как предполагалось, она отправится к комплексу совместно с Сергеем Прокопьевым из России и немцем Александером Герстом.Джанет Эппс является специалистом по авиационной и космической техник, она проходила полную подготовку в Звездном городе, где изучала русский язык. Ее отобрали в отряд астронавтов в 2009 году, до этого несколько лет Эппс работала в ЦРУ.