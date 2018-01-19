Израильские ученые смогли ускорить искривленный луч света

Израильские физики впервые в истории смогли создать ускоряющийся искривленный луч света. Для этого специалисты использовали лампу накаливания.

Виктория Озерова

Ученые из Израильского технологического института смогли ускорить искривленный луч света. Для этого физики сначала провели исследование на пространственно-световом модуляторе, вызвав с его помощью ускорение луча. Затем направили объект на лампу накаливания, встроенная часть которой была окрашена для того, чтобы рассеянный свет можно было увидеть. При этом эксперты заметили, что во время движения по лампе траектория луча отклоняется от геодезической линии (кратчайший отрезок, соединяющий две точки). Неускоренный луч совпал с данным отрезком.Ученые отмечают, что данное исследование открывает возможности для детального изучения других явлений, таких как гравитационное линзирование. Также группа занимается вопросом ускоренных плазменных лучей в искривленном пространстве.