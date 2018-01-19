Обнаруженный сплав остается сверхпроводником при любом давлении

Новейший сплав сберегает сверхпроводниковые свойства даже при большом давлении. Об этом рассказали китайские ученые.

Никита Готский

Китайские физик нашли материал, который способен сберегать сверхпроводниковые свойства в широком диапазоне давлений. Он проводит ток без сопротивления при любом давлении от нормального и до экстремального. Новый элемент можно отнести к высокоэнтропийных сплавов веществ с высокими значениями энтропии смешивания. Как правило, такими элементами являются переходные металлы, находящиеся в сплавах в равных концентрациях. Они приметны набором интересных свойств: жидкого и твердого тело.Полученное вещество состоит из ниобия, тантала, гафния, циркония и титана. Данный сплав остается с нулевым электрическим сопротивлением без структурных изменениях на всем диапазоне давлений.Давление является тем внешним параметром, которое может воздействовать на проводящие свойства материала. К примеру, сероводород считается сверхпроводником в комнатном температуре, но лишь в случае приложения давления в 1,5 миллиона атмосфер.