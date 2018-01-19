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| | Обнаруженный сплав остается сверхпроводником при любом давлении

Обнаруженный сплав остается сверхпроводником при любом давлении

Вчера, 15:45
Новейший сплав сберегает сверхпроводниковые свойства даже при большом давлении. Об этом рассказали китайские ученые.

 

Китайские физик нашли материал, который способен сберегать сверхпроводниковые свойства в широком диапазоне давлений. Он проводит ток без сопротивления при любом давлении от нормального и до экстремального. Новый элемент можно отнести к высокоэнтропийных сплавов веществ с высокими значениями энтропии смешивания. Как правило, такими элементами являются переходные металлы, находящиеся в сплавах в равных концентрациях. Они приметны набором интересных свойств: жидкого и твердого тело.

Полученное вещество состоит из ниобия, тантала, гафния, циркония и титана. Данный сплав остается с нулевым электрическим сопротивлением без структурных изменениях на всем диапазоне давлений.

Давление является тем внешним параметром, которое может воздействовать на проводящие свойства материала. К примеру, сероводород считается сверхпроводником в комнатном температуре, но лишь в случае приложения давления в 1,5 миллиона атмосфер.
Никита Готский
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