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| | Уфологи назвали идеальное время, чтобы поймать пришельца

Уфологи назвали идеальное время, чтобы поймать пришельца

Вчера, 15:25
Пришельцы чаще всего прилетают на Землю во второй половине дня. Делается это для того, чтобы люди были менее бдительны, а в темноте их сложнее всего было рассмотреть. К таким выводам пришли британские уфологи после анализа всех зарегистрированных ранее объектов на Земле.

Уфологи назвали идеальное время, чтобы поймать пришельца

 

Специалисты провели ряд исследований и пришли к выводу, что наиболее подходящим временем для вторжения является вечер и ночь. Причем это касается абсолютно всех стран на Земле. Стоит отметить, что 78% НЛО было запечатлено в вечернее время. Британские уфологи изучили все случаи, когда в различных странах очевидцы фиксировали корабли инопланетян.

В результате уфологи пришли к выводу, что внеземные существа любят оставаться незамеченными. Это объясняется и тем, что пришельцы стараются не оставлять следов на Земле. По подсчётам уфологов, наиболее лучшим вариантом для наблюдения за инопланетянами является 19 часов по местному времени. В среднем, приземление корабля пришельцев длится 5-12 минут, чего вполне будет достаточно для того, чтобы запечатлеть внеземное существо.
Вещий Олег
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