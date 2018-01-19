Уфологи назвали идеальное время, чтобы поймать пришельца

Пришельцы чаще всего прилетают на Землю во второй половине дня. Делается это для того, чтобы люди были менее бдительны, а в темноте их сложнее всего было рассмотреть. К таким выводам пришли британские уфологи после анализа всех зарегистрированных ранее объектов на Земле.

Вещий Олег

Специалисты провели ряд исследований и пришли к выводу, что наиболее подходящим временем для вторжения является вечер и ночь. Причем это касается абсолютно всех стран на Земле. Стоит отметить, что 78% НЛО было запечатлено в вечернее время. Британские уфологи изучили все случаи, когда в различных странах очевидцы фиксировали корабли инопланетян.В результате уфологи пришли к выводу, что внеземные существа любят оставаться незамеченными. Это объясняется и тем, что пришельцы стараются не оставлять следов на Земле. По подсчётам уфологов, наиболее лучшим вариантом для наблюдения за инопланетянами является 19 часов по местному времени. В среднем, приземление корабля пришельцев длится 5-12 минут, чего вполне будет достаточно для того, чтобы запечатлеть внеземное существо.