Шизофрения, рукоприкладство и изгнание нечисти: Ольге Рапунцель поставили страшный диагноз

Мнения

Шизофрения, рукоприкладство и изгнание нечисти: Ольге Рапунцель поставили страшный диагноз

Участница Дома-2 страдает шизофренией.

42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

От Редактора

42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

О споре вокруг поведения модели.

Сюжеты :

Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым
| | Ученые вывели овощи для Марса

Ученые вывели овощи для Марса

Сегодня, 15:05
Ирландские специалисты создали особые семена овощей, способные расти в условиях Марса. Изобретение пройдет тестирования на Антарктиде и Международной космической станции.

Ученые вывели овощи для Марса

 

Ученые из Технологического университета Лимерика в течение многих лет пытались вывести сорт овощей, способных вырасти на другой планете. Недавно селекционеры сообщили об успешном результате исследования. В «набор овощей для Марса» входят огурцы, помидоры, салат, клубника и различные травы. Особенностью культур является то, что они способны вырасти в экстремальных условиях и при этом обладать прекрасным вкусом. Ресурсы для них производятся путем многократной переработки внутри лаборатории-контейнера.

На следующем этапе исследований уникальные семена направяться а Антарктиду. Если овощи смогут вырасти там, то их попытаются культивировать на МКС. Данные эксперименты являются частью международного проекта EDEN ISS.
Виктория Озерова
Новости по теме
Ученые доказали возможность выращивания овощей на Марсе
Ученые доказали возможность выращивания овощей на Марсе

Ученые из Вагенингенcкого университета, Нидерланды, доказали, что земля на Марсе пригодна для выращивания овощных культур. Команда биологов под руководством

Ученые NASA выращивают в космическом саду овощи
Ученые NASA выращивают в космическом саду овощи

Ученые NASA уже занялись выращиванием овощей в космическом саду. Сразу после новых изучений эксперты смогут ответить, можно ли листовой салат употреблять в еду

Через 10 лет на Марсе начнут выращивать овощи
Через 10 лет на Марсе начнут выращивать овощи

Специалисты NASA считают, что уже через 10 лет на Марсе можно будет выращивать овощи.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости