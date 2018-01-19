Ученые вывели овощи для Марса

Ирландские специалисты создали особые семена овощей, способные расти в условиях Марса. Изобретение пройдет тестирования на Антарктиде и Международной космической станции.

Виктория Озерова

Ученые из Технологического университета Лимерика в течение многих лет пытались вывести сорт овощей, способных вырасти на другой планете. Недавно селекционеры сообщили об успешном результате исследования. В «набор овощей для Марса» входят огурцы, помидоры, салат, клубника и различные травы. Особенностью культур является то, что они способны вырасти в экстремальных условиях и при этом обладать прекрасным вкусом. Ресурсы для них производятся путем многократной переработки внутри лаборатории-контейнера.На следующем этапе исследований уникальные семена направяться а Антарктиду. Если овощи смогут вырасти там, то их попытаются культивировать на МКС. Данные эксперименты являются частью международного проекта EDEN ISS.