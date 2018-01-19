Учёные поведали о самых надоедливых членах семьи

Группа американских специалистов провела ряд социологических исследований, которые показали, какие члены семьи являются наиболее надоедливыми по сравнению с остальными родственниками.

Александр Вест

В именитом издании American Sociological Review была обнародована научная работа учёных, представляющих университет Калифорнии. Клод Фишер, возглавлявший группу американских специалистов, заявил о том, что родственники женского пола с одной стороны являются опорой семейного строя и благополучия, а с другой стороны они зачастую являются самыми надоедливыми из всей семьи. В ходе социологического исследования специалисты опросили более тысячи жителей, которые рассказали о том, кто по из их семьи является для них наиболее сложным в общении и слишком требовательным.Согласно полученным результатам, учёные заметили, что в большинстве случаев, американцы называли наиболее надоедливыми жен, сестёр и мам, так как с ними у них зачастую возникали различные конфликты и недопонимания.