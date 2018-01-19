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| | Искусственный интеллект рисует картинки по текстовым описаниям

Искусственный интеллект рисует картинки по текстовым описаниям

Вчера, 22:20
Новая технология может рисовать разные объекты по текстовым описаниям. Проект создан инженерами компании Microsoft.

Искусственный интеллект рисует картинки по текстовым описаниям

 

Согласно данным создателей, данный механизм создает картинки на платформе текстовых сообщений с большой точностью. Система при этом не отыскивает имеющееся изображение, которое подходит под описание, а делает настоящий рисунок с нуля.

В настоящий момент технология не является идеальной, но тем не менее, сложно переоценить воздействие, которое она способна оказать в будущем. Этот механизм может применяться, к примеру, как ассистент для создания набросков для художников и дизайнеров, а также в виде инструмента для обработки изображений с голосовым управлением. Авторы проекта из Microsoft верят в вероятность выпуска полноценных мультфильмов на базе письменного сценария.

Совсем недавно в Киотском университете создали нейросеть, которая может воспроизводить изображение, созданное мысленно человеком. В процессе опыта ученые показали го нескольким респондентам и при помощи томографии считывали активность мозга.
Никита Готский
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