На Кикландских островах археологи нашли древние кузни

На островах Кикландского архипелага ученые нашли старинные кузницы. В поисках участвовали научные сотрудники Кембриджа и Кипрского института.

Никита Готский

Реликвии удалось разыскать на острове Керос. Ныне он необитаем, но в древности там проживали люди, цивилизация которых называлась Кикландской. В числе многих находок ученые могут похвастаться мраморным фигурками с вытянутыми стилизованными лицами. Памятники, которые находятся на острове, относятся ко 2-му раннекикладскому периоду, или же, иначе говоря, культуре Кероса - Сироса. Древнейшие постройки Кероса на 1000 лет старше первых больших дворцов минойского периода Крита.Стоит отметить, что на острове ученые обнаружили древние кузни, где в далекие годы люди занимались обработкой металла, в частности, бронзы. Впервые об этом эксперты узнали 10 лет назад, там нашли две мастерские с множеством обломков металла, а также топор из свинца, формы для отливки наконечников копий и кинжалов. Рассказали археологи и о частях керамических емкостей для выплавки металла. Были найдены и остатки еды: виноград, оливки, пшеница и миндаль.