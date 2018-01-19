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| | На Кикландских островах археологи нашли древние кузни

На Кикландских островах археологи нашли древние кузни

Вчера, 21:20
На островах Кикландского архипелага ученые нашли старинные кузницы. В поисках участвовали научные сотрудники Кембриджа и Кипрского института.

На Кикландских островах археологи нашли древние кузни

 

Реликвии удалось разыскать на острове Керос. Ныне он необитаем, но в древности там проживали люди, цивилизация которых называлась Кикландской. В числе многих находок ученые могут похвастаться мраморным фигурками с вытянутыми стилизованными лицами. Памятники, которые находятся на острове, относятся ко 2-му раннекикладскому периоду, или же, иначе говоря, культуре Кероса - Сироса. Древнейшие постройки Кероса на 1000 лет старше первых больших дворцов минойского периода Крита.

Стоит отметить, что на острове ученые обнаружили древние кузни, где в далекие годы люди занимались обработкой металла, в частности, бронзы. Впервые об этом эксперты узнали 10 лет назад, там нашли две мастерские с множеством обломков металла, а также топор из свинца, формы для отливки наконечников копий и кинжалов. Рассказали археологи и о частях керамических емкостей для выплавки металла. Были найдены и остатки еды: виноград, оливки, пшеница и миндаль.
Никита Готский
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