Китайские уфологи: На Луне обнаружен гуманоид в кислородной маске

Уфологи из Китая обнаружили странный объект на поверхности Луны. Исследователи заявили, что это труп представителя внеземной цивилизации. Примечательно, что пришелец был в кислородной маске.

Виктория Озерова

Китайские эксперты по паранормальным явлениям изучили снимки Луны. В результате проведенных исследований уфологии заявили, что на спутнике нашей планеты когда-то погиб гуманоид. Особенностью странного объекта является то, что на нем якобы есть кислородная маска, причем на том же месте, где у человека располагается нос. Уфологи считают, что представитель внеземной цивилизаций погиб на Луне довольно давно и успел покрыться внушительным слоем пыли.Есть еще одна гипотеза происхождения странного объекта: тело погибшего по неизвестным причинам космонавта. Скотт Уоринг сообщил, что на Луне и раньше находили подобные образования с различной структурой. Он считает, что обнаруженный объект имеет неприродное происхождение.