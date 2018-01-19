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| | Китайские уфологи: На Луне обнаружен гуманоид в кислородной маске

Китайские уфологи: На Луне обнаружен гуманоид в кислородной маске

Сегодня, 13:26
Уфологи из Китая обнаружили странный объект на поверхности Луны. Исследователи заявили, что это труп представителя внеземной цивилизации. Примечательно, что пришелец был в кислородной маске.

Китайские уфологи: На Луне обнаружен гуманоид в кислородной маске

 

Китайские эксперты по паранормальным явлениям изучили снимки Луны. В результате проведенных исследований уфологии заявили, что на спутнике нашей планеты когда-то погиб гуманоид. Особенностью странного объекта является то, что на нем якобы есть кислородная маска, причем на том же месте, где у человека располагается нос. Уфологи считают, что представитель внеземной цивилизаций погиб на Луне довольно давно и успел покрыться внушительным слоем пыли.

Есть еще одна гипотеза происхождения странного объекта: тело погибшего по неизвестным причинам космонавта. Скотт Уоринг сообщил, что на Луне и раньше находили подобные образования с различной структурой. Он считает, что обнаруженный объект имеет неприродное происхождение.
Виктория Озерова
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