Стар ракеты Atlas V с военным спутником откладывается по техническим причинам

Американская компания United Launch Alliance (ULA) объявила об отсрочке запуска ракеты Atlas V с военным спутником США GEO-4. Взлететь ракета должна была 18 января с мыса Канаверал, однако по техническим причинам запуск перенесли на сутки.

Дарья Светозарова

По времени штата Флорида аппарат будет запущен в 19:48 19 января. В Москве будет уже 03:48 20 января. Метеорологи обещают, что погода в момент запуска будет хорошей. Вероятность этого составила 90%. Накануне старту помешали проблемы с подачей сжиженного кислорода.Военный спутник, который планируется доставить на орбиту, весит четыре с половиной тонны. Срок его службы - 12 лет. Отмечается, что он должен быть интегрирован в Инфракрасную систему космического базирования, которую создают американские ВВС. На сегодняшний день ИСКБ составляет уже 10 спутников. Их основная задача – проведение разведывательных операций в космосе и предупреждение наземных служб о ракетной угрозе.