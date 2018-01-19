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| | Стар ракеты Atlas V с военным спутником откладывается по техническим причинам

Стар ракеты Atlas V с военным спутником откладывается по техническим причинам

Сегодня, 13:24
Американская компания United Launch Alliance (ULA) объявила об отсрочке запуска ракеты Atlas V с военным спутником США GEO-4. Взлететь ракета должна была 18 января с мыса Канаверал, однако по техническим причинам запуск перенесли на сутки.

Стар ракеты Atlas V с военным спутником откладывается по техническим причинам

 

По времени штата Флорида аппарат будет запущен в 19:48 19 января. В Москве будет уже 03:48 20 января. Метеорологи обещают, что погода в момент запуска будет хорошей. Вероятность этого составила 90%. Накануне старту помешали проблемы с подачей сжиженного кислорода.

Военный спутник, который планируется доставить на орбиту, весит четыре с половиной тонны. Срок его службы - 12 лет. Отмечается, что он должен быть интегрирован в Инфракрасную систему космического базирования, которую создают американские ВВС. На сегодняшний день ИСКБ составляет уже 10 спутников. Их основная задача – проведение разведывательных операций в космосе и предупреждение наземных служб о ракетной угрозе.
Дарья Светозарова
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