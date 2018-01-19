Ученые: Таяние вечной мерзлоты в Сибири приведет к выбросу углекислоты

Процесс разложения органических веществ, которые содержатся в почве Арктики, запустит таяние вечной мерзлоты Сибири. Это приведет к выбросу огромного количества углекислого газа в атмосферу. Информацией об этом поделились сотрудники научного центра Красноярского отделения РАН.

Ученые утверждают, что количество углерода в виде органических веществ в почве и толще мерзлоты Арктики составляет приблизительно половину от общей суммы в запасе почвы планеты Земля. В условиях мерзлоты почва на постоянной основе накапливает углекислый газ. В случае таяния мерзлоты почва начнет получать кислород, значительно изменится показатель влажности, что и приведет к разложению органики.

«В случае, если потепление наступит и увеличиться доступ кислорода в нижние горизонты мерзлотных почв, то система автоматически будет переключаться из одного режима в другой. Сразу будет деактивировано пассивное накопление органического углерода. Традиционная цепочка последовательных преобразований на микробном уровне будет запущена, а выделения углекислоты в атмосферу достигнут наиболее интенсивных параметров», - утверждает старший сотрудник Института Красноярского научного центра Ольги Шибистовой.

Участники исследования указывают на то, что директор почвоведения Ганноверского университета Георга Гуттенберга говорил о том, что фактор деградации вечной мерзлоты вызван, прежде всего, резкими изменениями климата. По его словам, это приведет к разложению органики, а следственно, ускорению темпов глобального потепления, так как среднестатистическое количество выбросов парниковых газов резко возрастет.

Николай Офицеров