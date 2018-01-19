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| | Ученые нашли новый вид лягушек

Ученые нашли новый вид лягушек

Сегодня, 12:40
Ученые обнаружили неизвестный до этого вид лягушек. Земноводные находятся в водах Амазонки в Перу.

Ученые нашли новый вид лягушек

 

Данное открытие принадлежит научным сотрудникам Католического университета Эквадора и Центра биологии рек Перу. Лягушек отнесли к виду древолазовых. Животные отличаются довольно незначительным размерами: 12-25 мм. Самые крупные особи достигают до 60 мм. Вес древолазов составляет 2-4 грамма. Лягушки получили название D kamagarini. С перуанского это можно перевести как "демон". Эти существа обладают странными отростками над глазами.

Другой вид лягушек получил наименование D kubricki в честь режиссера Стэнли Кубрика. Он экранизировал произведение Энтони Берджеса "Механический апельсин". Данное название земноводное получило из-за оранжевых пятен на лапах.
Никита Готский
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