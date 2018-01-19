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| | Китай осуществил успешный запуск ракеты-носителя с шестью спутниками

Китай осуществил успешный запуск ракеты-носителя с шестью спутниками

Сегодня, 11:02
Сотрудники китайской ракетостроительной отрасли утверждают, что накануне успешно запустил ракету-носитель «Чанчжэн-11», на борту которой находились шесть спутников, в том числе два для дистанционной системы зондирования. Информация подтвердилась в газете Global News.
 

Китай осуществил успешный запуск ракеты-носителя с шестью спутниками

 

Данная миссия стала первой из тех, в которых китайцы решили применить твердотопливные ракеты для того, чтобы обслуживать иностранные заказы на выведение спутников на орбиту. Строительством и разработкой ракеты занимался Китайский институт по объединению космических технологий. Как известно, «Чанчжэн-11» запущена была с космодрома Цзюцюань, который располагается на северо-западе Китая.
 
Сделано это было в районе 12:20 по местному времени. На околоземную орбиту отправились шесть различных спутников. Два из их спутники по наблюдению за Землей, которые принадлежат китайскому государственному предприятию, а три экспериментальные устройства частных компаний. Один из них канадский спутники, назначение которого не раскрывается без разрешения заказчика.
 
Стоит отметить, что это уже третья миссия для «Чанчжэна-11» и 246-я в семействе данных ракет. Для китайских космических запусков старт нового года выдался довольно-таки активным. С 12 января были запущены три спутника китайской системы по глобальному позиционированию Beidou-3, а 13 января в космосе оказался вспомогательный спутник для поиска дополнительных ресурсов на поверхности Земли.

Николай Офицеров
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